Скандал с "корректировкой русских" дошёл до Госдумы. Депутат предложил выход

Ничего себе! "К Храмовой претензий быть не может", она, изволите ли видеть, "представила научную картину"... Отнюдь! Она ее не просто представила, а одобрила и призвала россиян готовиться ассимилироваться с выходцами из кишлаков!!! И получила от россиян достойный ответ, они теперь "такую неприязнь испытывают к потерпевшей, что кушать не могут!"

ХРАМРВА ДОЛЖНА ПОКИНУТЬ ПОСТ С ПОМЕТКОЙ - ЗА НЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И С НЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ,В ДАЛЬНЕЙГЕМ ЗАНИМАТЬ ГОС ПОСТ. ПРОБЛЕМУ С МИГРАНТВМИ И С КОРРУПЦИОНЕРАМИ ПРКРЫВАЮЩИМИ ЗАВОЗ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО РФ ДОЛЖЕН БЫТЬ , НЕМЕДЛЕНО ПОДНЯТ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ И РЕШЁН В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ ! УЖЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ , ПРИЧЁМ НЕ ОДНОКРАТНО , ЛОЗУНГИ - РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ .... ЭТО НЕ ДОПУСТИМО !!!! ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО СПАСАТЬ РУССКИЙ НАРОД !!! СПАСАТЬ МНОГОНАЦИО6АЛЬНЫЙ РУССКИЙ НАРОД , ВСЕХ РОССИЯН ! ЗАЩИЩАТИТЬ НАШИ ПРАВА , А НЕ УСЛУЖИВАТЬ ПОНАЕХАВШИХ И ОБЛОЖИВШИХ РОССИЮ ДАНЬЮ !!!

Артур Кушхабиев

Единственное, в чём можно согласиться с Храмовой, это в том, что идёт сокращение населения России. Но не только русского, но и большинства других коренных народов России. Это происходит вследствие отрицательной демографической политики. Большинство пособий на детей выдают лишь в зависимости от доходов семьи, то есть самым бедным и эти пособия не являются стимулирующим фактором для людей со средними доходами, так как им эти пособия не дают. Многодетность поддерживается только на словах. Для большинства молодых семей собственное жильё не доступно. А если женщина будет заниматься воспитанием детей и не работать, то на зарплату большинства российских мужчин семью обеспечить всем необходимым очень сложно. Вот эти проблемы надо решать, а не завозить мигрантов из Средней Азии и Закавказья и раздавать им российское гражданство.