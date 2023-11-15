Губернатор Ставропольского края рассказал о творческих коллективах региона

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября, ФедералПресс. На заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, обсудили развитие профессионального искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии