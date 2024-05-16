США временно покидают Антарктиду

США приостанавливают полевые научные исследования в Антарктиде из-за недостаточного финансированияТихо и незаметно для мирового сообщества, особенно той его части, что толкает фундаментальную науку вперед, США приостановили свои научные исследования в таком невероятно значимом районе, как Антарктида.