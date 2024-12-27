Как немецкие студенты восстали против Гитлера и чем это закончилось: «Белая роза» единомышленников

Как только стало известно об ужасающих преступлениях, совершённых Гитлером и нацистскими чиновниками, группы сопротивления начали формироваться в нескольких странах, бросая вызов тираническому нацистскому правительству.
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