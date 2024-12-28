ФСБ предотвратила убийства чиновника Минобороны и военного блогера

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что предотвращены теракты спецслужб Украины против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещает события специальной операции по защите Донбасса.
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