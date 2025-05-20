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Газета «Культура»

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«Норма» Беллини вернется в Мариинский театр через полтора века

«Норма» Беллини вернется в Мариинский театр через полтора века

Премьера станет частью XXXIII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». На новой сцене Мариинского театра 22, 23 и 24 мая состоится премьера оперы «Норма» Винченцо Беллини, поставленная Сергеем Новиковым.

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