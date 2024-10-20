Лингвист Уолл рассказала, на каком языке думают глухие люди

Профессор Бенси Уолл, лингвист и эксперт по языку жестов из Университетского колледжа Лондона, в интервью изданию The Naked Scientists отметила, что мышление людей, родившихся глухими, связано с освоенными ими языками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии