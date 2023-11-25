Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение, что жители Европейского союза начинают понимать, что они стали инструментом в руках США в борьбе против стран БРИКС.
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