Председатель СК России дал ряд поручений по происшествиям с детьми

В связи с обращением депутата Государственной Думы РФ Михаила Романова к руководству СК России с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств гибели 6-летнего мальчика на приеме в одной из частных стоматологических клиник Приморского района Петербурга, Председатель Следственного комитета поручил и.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта
- В Следственном комитете России состоялся показ фильма «Небо»
- Военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке за содействие при исполнении госконтракта
Свежие комментарии