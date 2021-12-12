Происшествия

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Председатель СК России дал ряд поручений по происшествиям с детьми

Председатель СК России дал ряд поручений по происшествиям с детьми

В связи с обращением депутата Государственной Думы РФ Михаила Романова к руководству СК России с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств гибели 6-летнего мальчика на приеме в одной из частных стоматологических клиник Приморского района Петербурга, Председатель Следственного комитета поручил и.

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