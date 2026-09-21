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Царьград

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Росреестр разрешил беспилотникам выявлять нарушения земель с 2026

Росреестр разрешил беспилотникам выявлять нарушения земель с 2026

С 1 октября 2026 года Росреестр и Россельхознадзор начнут использовать беспилотники для фиксации нарушений земельных норм.

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