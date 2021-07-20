Путин предложил разрешить офицерам служить после 70 лет

Политика СегодняВоенное делоПутин предложил разрешить офицерам служить после 70 лет Президент России Владимир Путин выступил с предложением увеличить для некоторых офицеров возраст военной службы.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ГавриловСкоро высший генералитет будет служить до гробовой доски лишь бы до самой смерти с креслом начальственным не расставаться.Владимир EвтушенкоПутин дошёл до маразма с генералами. И он замахнулся на армию, а это грозит последствиями. Офицеры тоже хотят повышения в званиях, чему будут преградой 70-летние генералы, частью из ума выжившие.Комментировать
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