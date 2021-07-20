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Путин предложил разрешить офицерам служить после 70 лет

Путин предложил разрешить офицерам служить после 70 лет

Президент России Владимир Путин выступил с предложением увеличить для некоторых офицеров возраст военной службы.

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Юрий Гаврилов
Скоро высший генералитет будет служить до гробовой доски лишь бы до самой смерти с креслом начальственным не расставаться.
Владимир Eвтушенко
Путин дошёл до маразма с генералами. И он замахнулся на армию, а это грозит последствиями. Офицеры тоже хотят повышения в званиях, чему будут преградой 70-летние генералы, частью из ума выжившие.

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