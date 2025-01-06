Робот-пылесос, который не только пропылесосит, но и принесет тапочки. Представлен Roborock Saros Z70 со встроенной роборукой

Roborock представила инновационный робот-пылесос Saros Z70. Как говорят сами разработчики, «Saros Z70 — первый серийный робот-пылесос со складной пятиосевой механической рукой, обеспечивающей повышенное удобство уборки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии