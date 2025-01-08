«Это осколок мирной жизни» Как семья из Донецка 10 лет устраивает под обстрелами рок-концерты для бойцов и горожан?

Еще недавно Донецк был знаменит не только угольной промышленностью, но и богатой культурной жизнью. Но в 2014 году многотысячные музыкальные фестивали и развитая андеграунд-сцена сменились войной и изоляцией от внешнего мира.
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