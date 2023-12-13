В Новом Уренгое жильцов дома ночью эвакуировали из-за крупного пожара

В Новом Уренгое ночью в среду загорелся двухэтажный деревянный дом, все жильцы в это время спали. Из горящего здания было эвакуировано пять человек, 13 человек покинули дом самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.
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