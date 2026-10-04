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Тульские новости

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Андрей Дубровский о допуске российских стрелков: «Это большая победа международного спорта»

Андрей Дубровский о допуске российских стрелков: «Это большая победа международного спорта»

Председатель Тульской областной Думы, руководитель тульского областного отделения Федерации практической стрельбы России отметил важность решения Генассамблеи IPSC для международного спорта и, в частности, практической стрельбы.

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