«Барселона» сообщила Ла Лиге, что скоро может заключить сделку с Nike на 90 млн евро в год плюс 115 млн в виде бонуса. Это позволит подписать топ-игрока (Mundo Deportivo)

Mundo Deportivo пишет, что «блауграна» еще не направляла никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, в Ла Лигу, но пообщалась с ее представителями, чтобы объяснить, как идут переговоры, и предупредить, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.