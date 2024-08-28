В Ростовской области после атаки БПЛА горит топливный склад

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника.<strong>В Каменском районе Ростовской области в результате атаки дронов произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
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