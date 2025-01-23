Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов

Европейские баскетбольные генты выпустили совместное заявление: «В последнем сообщении от ФИБА мы были проинформированы о решении федерации изменить подход к взаимоотношениям клубов, игроков, тренеров и агентов в деловой части.
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