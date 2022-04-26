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Доступный Redmi Display 1A Pro готов к выходу

Доступный Redmi Display 1A Pro готов к выходу

Бренд Redmi вышел на рынок мониторов в 2020 году, представив Redmi Display 1A. С тех пор компания выпустила ряд высококачественных дисплеев, включая игровые мониторы, но ни один из них не находится в той же ценовой категории, что и Redmi Display 1A.

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