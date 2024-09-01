Сделан ещё один шаг в планомерной работе с гастарбайтерами и мигрантами

А Александр Как говорила прабабушка, «та же сранка, только наизнанку». Идем мелким шагом, робким зигзагом. Контракты - ноль, ответственность работодателей - ноль, социальная нагрузка - в гору, беспредел - в гору. Главное - рейтинг; что в стране - а хрен его знает, не до этого. Может, Бастрыкин не в то ухо докладывал?

ИИ Иван Иванов гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....