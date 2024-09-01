СССР-Россия
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СССР-Россия

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Сделан ещё один шаг в планомерной работе с гастарбайтерами и мигрантами

Сделан ещё один шаг в планомерной работе с гастарбайтерами и мигрантами

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай, пряники в ассортименте. Поехали. В России начинается экспериментальная работа по сдаче биометрии иностранцами при въезде на нашу территорию.

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Комментарии
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А
Александр
Как говорила прабабушка, «та же сранка, только наизнанку». Идем мелким шагом, робким зигзагом. Контракты - ноль, ответственность работодателей - ноль, социальная нагрузка - в гору, беспредел - в гору. Главное - рейтинг; что в стране - а хрен его знает, не до этого. Может, Бастрыкин не в то ухо докладывал?
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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4 час.
Одиссей
жесткость принимаемых мер (законов), должна сопровождаться неотвратимостью их применения. Можно напринимать кучу законов, можно поставить кучу приборов, но если погранцы и полиция не будут хотя бы высылать нарушителей, то грош им цена!!! да и коррупцию, на которой, собственно, и держится нынешний мигрантский вал, никто не отменял.
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5 мин.

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