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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«В монахини не ушла». Как сложилась судьба Людмилы Путиной после развода с президентом России, рассказываем

Сорок лет назад обычная калининградская девчонка Люда Шкребнева вряд ли могла б представить себе судьбу первой леди России… Ну а вся Россия даже и думать не могла, что ее президент однажды разведется со своей супругой… Итак, как же сложилась судьба Людмилы Путиной — теперь уже экс-супруги Владимира ….

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