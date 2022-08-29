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Honda и LG Energy построят завод по производству аккумуляторов в США

Honda и LG Energy построят завод по производству аккумуляторов в США

Создать в США новый завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей совместно с корейским поставщиком аккумуляторов LG Energy Solution намерена японская автомобильная компания Honda Motor, 29 августа сообщает газета Nikkei.

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