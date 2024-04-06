На что нужно обращать внимание на пороге Благовещения: что можно и нельзя делать?

Народные приметы, связанные с этим днем, относятся к погоде и обычаям. В преддверии Благовещения, традиционно проводится генеральная уборка в доме, а также готовятся блюда для праздничного стола, где допускается употребление рыбы и небольшого количества вина.
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