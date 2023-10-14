Первое, второе и десерт из тыквы приготовили на фестивале осени в Уссурийске

В парке спорта и отдыха "Радужный" Уссурийска вкусно и весело отмечают "Фестиваль осени!" (0+). Гости праздника смогли обучиться секретной рецептуре изысканного супа-пюре, тостов и нежнейшего десерта из тыквы от поваров ресторана ZUMA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии