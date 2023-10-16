Автоледи сбила пешехода на улице Ленина в Иркутске

Автоавария произошла около двух часов дня 16 октября. По данным Госавтоинспекции, 20-летняя водитель автомобиля «Toyota Nadia» сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Ленина.
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