В Петербурге проходит выставка к 105-летию писателя Даниила Гранина

Выставка «Даниил Гранин: своими словами», посвященная 105-летию со дня рождения писателя, открылась сегодня в санкт-петербургском региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в пространстве «Артплей» на Красногвардейской площади.
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