Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального

вп

валентина пожиленко

Можно много говорить о полном бесконтрольном ввозе в Россию мигрантов против воли большинства граждан страны, о коррупции в полиции, судах, местных администрациях в районах, округах, городах и регионах, но главный интересующий весь коренной народ России вопрос таков: вы, властвующие российские коррупционеры, разве не понимаете, что предали Родину – Россию???!!! По вашей предательской установке, как оказалось, народ России не имеет права мирно и спокойно жить на своей земле, политой кровью его предков в годы войны. Или вам необходима ныне текущая кровь народов России? Так знайте, что народ вас проклял за 144 человека в «Крокусе», за выродков, которые в школе в Балашихе обложили русских ребятишек мздою, требуя с каждого от 1000 рублей под молчаливые аплодисменты местной власти, включая местную полицию, которая ничего не видит и не слышит о творимом подлыми мразями, объявившими коренному народу России войну на уничтожение!!! А посему, властвующие господа, если вы и дальше ничего не предпримите и вам нужен народный взрыв, то вы его получите. Если же вам дорога Россия, за которую сейчас воюют наши воины в стране 404 и отдают свои жизни во имя матушки-России и ее граждан, то не нужно разговоров, а нужны дела по искоренению предателей и предательства России.