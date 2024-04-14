Косово уже точно здесь Как англосаксы готовят мигрантский бунт? В своё время я уже поднимал вопрос об опасности, которую представляет неконтролируемое заполонение России «бесценными трудолюбивыми иностранными специалистами» из Средней Азии.
Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального
Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Можно много говорить о полном бесконтрольном ввозе в Россию мигрантов против воли большинства граждан страны, о коррупции в полиции, судах, местных администрациях в районах, округах, городах и регионах, но главный интересующий весь коренной народ России вопрос таков: вы, властвующие российские коррупционеры, разве не понимаете, что предали Родину – Россию???!!! По вашей предательской установке, как оказалось, народ России не имеет права мирно и спокойно жить на своей земле, политой кровью его предков в годы войны. Или вам необходима ныне текущая кровь народов России? Так знайте, что народ вас проклял за 144 человека в «Крокусе», за выродков, которые в школе в Балашихе обложили русских ребятишек мздою, требуя с каждого от 1000 рублей под молчаливые аплодисменты местной власти, включая местную полицию, которая ничего не видит и не слышит о творимом подлыми мразями, объявившими коренному народу России войну на уничтожение!!! А посему, властвующие господа, если вы и дальше ничего не предпримите и вам нужен народный взрыв, то вы его получите. Если же вам дорога Россия, за которую сейчас воюют наши воины в стране 404 и отдают свои жизни во имя матушки-России и ее граждан, то не нужно разговоров, а нужны дела по искоренению предателей и предательства России.
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17 мин.
Александр яросв
Статья правильная,но ее нужно переслать в администрацию президента, а так это, к сожалению ,просто трёп.
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7 мин.
Степан Иванов
Слушай Путин, что люди говорят. Мы ждём от тебя решительных действий, а не разговоров по средствам массовой информации.
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6 мин.
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