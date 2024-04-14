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  • gesha Гена Разиньков
    Почему-то наши власти молчат, что в 90-е таджики вырезали 100 тыс. русских ( по другим данным больше), остальных выгн...Мигранты возмутил...
  • Степан Иванов
    Слушай Путин, что люди говорят. Мы ждём от  тебя решительных действий, а не разговоров по средствам массовой информации.Вопли, мол, «русс...
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Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального

Косово уже точно здесь Как англосаксы готовят мигрантский бунт? В своё время я уже поднимал вопрос об опасности, которую представляет неконтролируемое заполонение России «бесценными трудолюбивыми иностранными специалистами» из Средней Азии.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Можно много говорить о полном бесконтрольном ввозе в Россию мигрантов против воли большинства граждан страны, о коррупции в полиции, судах, местных администрациях в районах, округах, городах и регионах, но главный интересующий весь коренной народ России вопрос таков: вы, властвующие российские коррупционеры, разве не понимаете, что предали Родину – Россию???!!! По вашей предательской установке, как оказалось, народ России не имеет права мирно и спокойно жить на своей земле, политой кровью его предков в годы войны. Или  вам необходима ныне текущая кровь народов России? Так знайте, что народ вас проклял за 144 человека в «Крокусе», за выродков, которые в школе в Балашихе обложили русских ребятишек мздою, требуя с каждого от 1000 рублей под молчаливые аплодисменты местной власти, включая местную полицию, которая ничего не видит и не слышит о творимом подлыми мразями, объявившими коренному народу России войну на уничтожение!!! А посему, властвующие господа, если вы и дальше ничего не предпримите и вам нужен народный взрыв, то вы его получите. Если же вам дорога Россия, за которую сейчас воюют наши воины в стране 404 и отдают свои жизни во имя матушки-России и ее граждан, то не нужно разговоров, а нужны дела по искоренению предателей и  предательства России.
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17 мин.
Александр яросв
Статья правильная,но ее нужно переслать в администрацию президента, а так это, к сожалению ,просто трёп.
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7 мин.
Степан Иванов
Слушай Путин, что люди говорят. Мы ждём от  тебя решительных действий, а не разговоров по средствам массовой информации.
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6 мин.

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