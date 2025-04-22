В США заявили о готовности европейских стран к потере Украиной территорий

Политики в Великобритании и Франции «открыты для сценария», при котором украинские власти признают потерю территорий в пользу России, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
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