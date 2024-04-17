В Амурской области введен режим повышенной готовности из-за риска прорыва дамбы

Как сообщил в Телеграм глава поселка Магдагачи Амурской области Андрей Горюнов, в связи со сложной обстановкой в результате подъема воды до верхней отметки плотины в населенном пункте введен режим повышенной готовности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии