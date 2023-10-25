Эксперт рассказал о важности зачистки терриконов в районе Авдеевки

Зачистив террикон в пригородах Авдеевки и подняв там флаг, российские войска улучшили свои позиции на донецком направлении и теперь контролируют там основные высоты, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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