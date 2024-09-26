Байден на ГА ООН оговорился, перепутав Вашингтон и Нью-Йорк

Он не поправил себя и продолжил выступление Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, заявив, что мероприятие проводится в Вашингтоне.
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