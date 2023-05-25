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Любовь Казарновская назвала Тину Тернер уникальным явлением

Любовь Казарновская назвала Тину Тернер уникальным явлением

Как сообщает Рен-ТВ, оперная певица Любовь Казарновская поделилась своим впечатлением от об американской и швейцарской певице, актрисе и танцовщице Тине Тернер, которая скончалась накануне в Цюрихе после продолжительной болезни в возрасте 83 лет .

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