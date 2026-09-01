Оливер Галич. Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.
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