Яндекс запустил первую умную камеру для путешественников

Команда Яндекса объявила о запуске нового сервиса на площадке «Яндекс Путешествий». В приложении появилась умная камера, с помощью которой пользователи могут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат.
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