В Кировской области ожидаются заморозки до -6°С: объявлено метеопредупреждение

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, 2 мая в ночные и утренние часы местами по Кировской области и городе Кирове ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0.