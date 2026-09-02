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Градсовет не согласовал "разваливающийся" проект расширения магазина на ул. Лазурной

Градсовет не согласовал "разваливающийся" проект расширения магазина на ул. Лазурной

Вопросы к оформлению фасадов, к организации благоустройства и к общему включению в окружающий архитектурный контекст заставили членов градсовета Барнаула отправить 2 сентября на доработку проект расширения действующего торгового здания на ул.

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