Физиолог Созыкин рассказал, какой чай вредит печени и почкам

Множество вопросов возникает у врачей и специалистов к чаю в пакетиках и пирамидках. Свое мнение в беседе с «Dоктор Питер» высказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.