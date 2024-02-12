«Проиграйте»: Байден выступил против наступления Израиля на Рафах

Против атаки на Рафах ранее высказались даже США — ближайший союзник Израиля и поставщик вооружения. Глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер--министром Бениамином Нетаньяху заявил, что не надо проводить военную операцию, пока не обеспеченна безопасность мирных жителей.