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«Проиграйте»: Байден выступил против наступления Израиля на Рафах

«Проиграйте»: Байден выступил против наступления Израиля на Рафах

Против атаки на Рафах ранее высказались даже США — ближайший союзник Израиля и поставщик вооружения. Глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер--министром Бениамином Нетаньяху заявил, что не надо проводить военную операцию, пока не обеспеченна безопасность мирных жителей.

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