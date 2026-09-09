Вагенкнехт назвала проект военного бюджета Германии крупнейшим с 1945 года

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала проект нового федерального бюджета Германии на 2027 год крупнейшим по военным расходам со времён Второй мировой войны.
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