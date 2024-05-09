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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер: «Хочу закончить карьеру во «Фламенго»

Форвард «Майами» проводит много времени в Бразилии, в компании Неймара. По словам Батлера, он собирается закончить карьеру в форме «Хит», но возможно захочет выступить в чемпионате Бразилии.

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