Стефен Карри встретился со своей 86-летней поклонницей

Он подарил женщине майку с ее интернет-прозвищем «Бабуля Китти». Настоящее имя женщины – Китти Форд. Она прославилась благодаря тиктокам, которые публиковала ее внучка, во время чемпионства «Голден Стэйт» в финале-2022.