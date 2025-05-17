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«Это потеря потерь»: как одно заявление актера Виталия Гогунского вызвало резонанс — и что об этом говорит его дочь

«Это потеря потерь»: как одно заявление актера Виталия Гогунского вызвало резонанс — и что об этом говорит его дочь

«Это потеря потерь»: как одно заявление актера Виталия Гогунского вызвало резонанс — и что об этом говорит его дочь Ирина ВальковаНедавнее высказывание актера Виталия Гогунского, больше всего известного зрителям по роли добродушного и наивного Кузи из сериала «Универ», вызвало волну общественного возмущения и стало поводом для оживленной дискуссии о гендерных ролях, границах в отношениях и ответственности публичных фигур за свои слова.

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