«Это потеря потерь»: как одно заявление актера Виталия Гогунского вызвало резонанс — и что об этом говорит его дочь Ирина ВальковаНедавнее высказывание актера Виталия Гогунского, больше всего известного зрителям по роли добродушного и наивного Кузи из сериала «Универ», вызвало волну общественного возмущения и стало поводом для оживленной дискуссии о гендерных ролях, границах в отношениях и ответственности публичных фигур за свои слова.