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Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в тексте указа о признании Херсонской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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