Наш потерянный мир

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Сланцевый нефтяной бум в США завершился

Сланцевый нефтяной бум в США завершился

Дни взрывного роста добычи сланцевой нефти в США прошли. Добыча нефти в США растет, но гораздо более медленными темпами, чем до краха 2020 года, и более низкими темпами, чем ожидалось несколько месяцев назад.

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