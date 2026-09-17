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Аргументы недели

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Верховный суд вернул 89-летнему мужчине квартиру

Верховный суд вернул 89-летнему мужчине квартиру

По данным пресс-службы Верховного суда, житель Санкт-Петербурга узнал о том, что давно не является собственником своего жилья, только когда обратился за выпиской в Росреестр.

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