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Царьград

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Беспрецедентный шаг Белоусова. Арестованный Иванов "договорился": Неожиданный поворот в деле генерала Булакова – пайки ни при чём

Беспрецедентный шаг Белоусова. Арестованный Иванов "договорился": Неожиданный поворот в деле генерала Булакова – пайки ни при чём

Неожиданный поворот в деле генерала Булгакова – следствие предъявило ему новое обвинение, но пайки оказались ни при чём, в деле замешано военно-медицинское оборудования.

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Комментарии
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ГВ
Геннадий Васильевич
При Сталине они не прожили бы и неделю.
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14 час.
НЗ
Н З
Белоусов увлекся поиском украденых денег, а о войне забыл. Результат Курск. И как хохлов выгнать и чем,никто не знает.
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13 час.
ЗЗ
Земфира Земфира
Его для этого поставили, а войной должен заниматься Герасимов!
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10 час.

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