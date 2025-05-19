"Коперникус": апрель 2025 года стал одним из самых жарких в новейшей истории

Апрель 2025 года занял второе место в рейтинге самых теплых месяцев в мире. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные отслеживающей изменения климата службы "Коперникус".
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