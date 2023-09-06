ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС

Генрих

Дети мигрантов попросту "опускают" весь класс до своего уровня. Как и те дети, которых в прошлом называли умственно отсталыми и которые обучались отдельно в специализированных школах. Ныне, по западной моде, они "социализируются" в обычных классах... Какой это кошмар, учителя могут рассказать, естественно не на камеру.