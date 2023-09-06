ФОТО: KALIZHAN OSPANOV/GLОBALLООKPRЕSS 25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС
Комментарии
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Генрих
Дети мигрантов попросту "опускают" весь класс до своего уровня. Как и те дети, которых в прошлом называли умственно отсталыми и которые обучались отдельно в специализированных школах. Ныне, по западной моде, они "социализируются" в обычных классах... Какой это кошмар, учителя могут рассказать, естественно не на камеру.
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1 час.
Yura Gladkoborodov
При получении гражданства иностранцы должны сдавать экзамен на знание русского языка. Родителей этих детей с семьей нахер на родину - пусть там язык изучают. Вместе с теми кто дал им гражданство.
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1 час.
s
sasha50let
с 1991 года Россия находится под игом либералов, эти бездарные подражатели Западу своей политикой нанесли огромный ущерб России. Их иго продолжает угнетать Россию, по этой причине коренные россияне могут потерять своё государство.
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34 мин.
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