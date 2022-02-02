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Что объединяет Мулан, Илью Муромца и Дон Кихота: 15 легендарных героев разных стран

Что объединяет Мулан, Илью Муромца и Дон Кихота: 15 легендарных героев разных стран

Во всех странах мира есть свои культовые герои мифов и народных сказаний. Они на протяжении многих поколений олицетворяют добро, справедливость, кару за злодейство и жадность.

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