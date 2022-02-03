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Путин: Россия видит поле возможностей для партнерства с Китаем в освоении космоса

Путин: Россия видит поле возможностей для партнерства с Китаем в освоении космоса

Материал российского лидера для китайского издания опубликовал сайт Кремля. В статье Путин отметил, что российская сторона видит в освоении космоса и ряде других сфер широкое поле возможностей для партнерства с Китаем.

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